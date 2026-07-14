Кардиохирург Лондон развенчали миф о пользе бокала вина

Кардиохирург Джереми Лондон и профессор эпидемиологии и питания Гарвардской школы общественного здравоохранения Эрик Римм выступили с заявлением, опровергающим распространенное мнение о пользе вина для увеличения продолжительности жизни.
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