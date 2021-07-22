Миф о русских «варварах»

Патриот России и Советского СоюзаПолитикаМиф о русских «варварах» Русскость Почему Запад ненавидит русских? Потому что мы – другие, разительно не похожие на европейцев.Вернуться к статье143НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей Андреевичсамая мифологизированная нацияСергейРазве не варварство в 21 веке в самой богатой ресурсами стране обворовать население так, что даже эта власть признала 22 миллиона россиян нищими, при установленной властью минималки..,на которую трудно прожить..?? И это на фоне многомиллиардных "богатствах чиновников..IDigor dyevakovСергей! Да варварство... Но здесь не об этом!Елена КозловаИнтересно, почему власть "обворовывает" только завистливых и злобных неудачников? Остальные работают и живут довольные?Сергей АлексеевЭто европейскость, как к европе повернулись так это и началось.Anatoly KiselevВ этом смысле это не варворство, а именно их западный путь - жить за счёт других.Anatoly KiselevВы ошибаетесь она "обворовывает" наиболее добросовестных и трудолюбивых.Aнатолий РайковТолько Русская земля рождает гениев и богатырей,способные защитить не только себя,но и кто в помощи нуждается.А всё остальное это рекламные Голливудские фильмы,где они считают только себя спасителями всего Мира. https://youtu.be/T_nXy3io_H8ВВалерийКошка бросила котят-это Путин виноват!Aнатолий РайковНаши богатыри столетиями защищали Русскую землю.Это они хотели поработить Русский народ,но были разгромлены нашими богатырями. https://youtu.be/t9Fh7aXWf8oАлександр КлюяновЕсли русский народ - это Дух, то как правители РФ позволяют безнаказанно его умышленно коверкать/уродовать либероидным СМИ, протухшим от извращений театрам и подменять его западными непотребствами?Елена КозловаА почему все должно быть только по вашему вкусу? Ограничивайтесь тем, что вам нравится, и не морочьте никому голову. Пусть все выбирают свое сами.Aнатолий Райковhttps://youtu.be/A6mF2SUHKpkвага карлитоСкорее всего в нашей истории более древней чем доступна нам по имеющимся сведениям было нечто такое за что бывшие рабы ненавидят всем сердцем своих бывших хозяев! Это уже на уровне генов!Комментировать
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