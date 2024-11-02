Будет ли магнитная буря 3 ноября 2024: последние данные и прогнозы

В конце прошедшей недели активность Солнца вновь возросла, завершившись мощнейшей вспышкой класса X. Это явление способно повлиять на земную магнитосферу и вызвать новую магнитную бурю, предупреждают ученые.
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