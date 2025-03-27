Выступая на традиционном форуме «Арктика – территория диалога», президент России фактически одобрил планы президента Соединённых Штатов Дональда Трампа присоединить остров […] The post Россия не против присоединения Гренландии к США appeared first on Медиакратия.
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