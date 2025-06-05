Симфонический концерт состоится на Михайловской набережной в День России 12 июня

На Михайловской набережной в День России состоится большой симфонический концерт. Его участниками станут Новосибирской академический симфонический оркестр и Новосибирская хоровая капелла государственной филармонии.
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