Болгарское радио сняло с эфира интервью с российским послом

Программный совет Болгарского национального радио (БНР) решил не транслировать интервью с послом России Элеонорой Митрофановой, которое планировалось к выходу в эфир в субботу, 16 декабря, в рамках программы "Политически некорректно".
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