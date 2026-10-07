Небоскребы на закате на фото с эффектом таймлапс

Ричард Сильвер – профессиональный фотограф, родившийся и выросший в Нью-Йорке. В своем проекте «Нью-Йорк, порезанный на ломтики» он делал около 25-30 фотографий одного здания в течение примерно 1,5 часов.
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