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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Небоскребы на закате на фото с эффектом таймлапс

Небоскребы на закате на фото с эффектом таймлапс

Ричард Сильвер – профессиональный фотограф, родившийся и выросший в Нью-Йорке. В своем проекте «Нью-Йорк, порезанный на ломтики» он делал около 25-30 фотографий одного здания в течение примерно 1,5 часов.

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