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Гран-при 17-го кинофестиваля «Зеркало» в Иванове получил фильм Джайшанкара Айяра «Шивамма»

Гран-при 17-го кинофестиваля «Зеркало» в Иванове получил фильм Джайшанкара Айяра «Шивамма»

Церемонию закрытия устроили на ивановском железнодорожном вокзале.В арт-пространстве железнодорожного вокзала в Иванове вечером 5 июля состоялась церемония закрытия семнадцатого международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало».

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