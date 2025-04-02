В Тверской области 21 апреля стартует сезон охоты

В постановление губернатора Тверской области от 03.09.2012 № 216-пг ««Об утверждении видов разрешенной охоты и ограничений охоты в охотничьих угодьях на территории Тверской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения» были внесены изменения.