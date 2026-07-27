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Нескучные технологии

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Мобильные капсулы LifePod спасут от всего

Мобильные капсулы LifePod спасут от всего

Желающие чувствовать себя в безопасности теперь могут получить это ощущение за свои деньги. Французская компания Momentum Technologies представила линейку портативных спасательных капсул LifePod, которые герметизируются за десять секунд — примерно … .

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