Новая статья: Обзор смартфона TECNO CAMON 30 5G: побудь в моей шкуре Продолжаем знак...

Новая статья: Обзор смартфона TECNO CAMON 30 5G: побудь в моей шкуреПродолжаем знакомиться со смартфонами серии TECNO CAMON 30, которую производитель очень мощно растянул по ценовой линейке – цены на младшую модель начинаются с 24 тысяч рублей, а старшая стоит уже 55 тысяч.