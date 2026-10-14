Острая пища на ужин может раздражать мочевой пузырь и провоцировать ночные позывы к мочеиспусканию. Чтобы снизить вероятность пробуждений, важно избегать острых блюд перед сном, ограничивать употребление жидкости за три часа до него и не пить вечером алкоголь.