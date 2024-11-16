Рогов: ВС РФ отбросили ВСУ в районе Урожайного и под Золотой Нивой

Российским военным удалось отбросить ВСУ к востоку от села Урожайное и в районе поселка Золотая Нива на запорожском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимира Рогова.