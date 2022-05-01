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Допрыгалась! Дапкунайте приняла Хаматову у себя дома после постыдного побега

Допрыгалась! Дапкунайте приняла Хаматову у себя дома после постыдного побега

Чулпан Хаматова и Ингеборга Дапкунайте – это одни из многочисленных знаменитостей, которые покинули территорию России в недавнее время и были осуждены обществом.

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