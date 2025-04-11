БлокнотРУ Накануне президент Украины заявил, что в ДНР в плен ВСУ попали два китайца. Параллельно Владимир Зеленский потребовал от Пекина разъяснений, что в принципе является публичной пощёчиной Китаю, к которому ранее офис Владимира Александровича всячески подлизывался, пытаясь развернуть одного из союзников РФ в свою сторону.
«Китайцы изменят ход СВО»: Зеленский дважды за сутки оскорбил Пекин - при чем тут Трамп
Комментарии
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Вадим Лебедев
Ну-хто ты есть... на самом деле... Зеля? 2019г. - "Избранный президент Украины ранее сообщил в фейсбуке, что в День Победы посетил могилу своего деда. Он рассказал, что тот прошел всю войну и остался навсегда в его памяти героем, защитившим страну от нацистов. Зеленский призвал всех быть благодарными ветеранам каждый день. Он также назвал 9 мая "Днем Благодарения", когда каждый рад уходу бесчеловечной идеологии нацизма в прошлое. Зеленский добавил, что война коснулась каждой семьи, а вклад украинцев в Победу огромен." 😎 - Семен Зеленский родился в Кривом Роге в 1924 году. Во время Великой Отечественной он служил командиром минометного взвода. В начале 1944 года за селом Александровка он вместе с сослуживцами уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров. Взвод отбил четыре атаки и захватил вражеский склад. Кроме того, в документах говорится, что Зеленский, увидев подбитый танк, приказал одному из своих бойцов вести огонь из пулемета боевой машины по атакующей пехоте противника. - Позднее он занял должность командира стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. Зеленский получил два ордена Красной Звезды, а войну закончил в звании гвардии лейтенанта. 👍
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18 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Пусть вернут деньги Китаю три миллиарда за завод
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18 час.
НП
Наталья Павлова
Если бы Россия всякий раз, найдя паспорт гражданина какой-либо страны после освобождения территорий, вызывала послов этих стран, у нашего МИДа невозможно было бы ни пройти, ни проехать - вся территория перед МИДом была бы занята посольскими машинами. А послы Польши и вовсе дневали бы и ночевали там...
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17 час.
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