«Китайцы изменят ход СВО»: Зеленский дважды за сутки оскорбил Пекин - при чем тут Трамп

Вадим Лебедев

Ну-хто ты есть... на самом деле... Зеля? 2019г. - "Избранный президент Украины ранее сообщил в фейсбуке, что в День Победы посетил могилу своего деда. Он рассказал, что тот прошел всю войну и остался навсегда в его памяти героем, защитившим страну от нацистов. Зеленский призвал всех быть благодарными ветеранам каждый день. Он также назвал 9 мая "Днем Благодарения", когда каждый рад уходу бесчеловечной идеологии нацизма в прошлое. Зеленский добавил, что война коснулась каждой семьи, а вклад украинцев в Победу огромен." 😎 - Семен Зеленский родился в Кривом Роге в 1924 году. Во время Великой Отечественной он служил командиром минометного взвода. В начале 1944 года за селом Александровка он вместе с сослуживцами уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров. Взвод отбил четыре атаки и захватил вражеский склад. Кроме того, в документах говорится, что Зеленский, увидев подбитый танк, приказал одному из своих бойцов вести огонь из пулемета боевой машины по атакующей пехоте противника. - Позднее он занял должность командира стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. Зеленский получил два ордена Красной Звезды, а войну закончил в звании гвардии лейтенанта. 👍