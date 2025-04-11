Почти миллиард рублей в этом году направят на спортивную инфраструктуру в Иркутской области

На развитие спортивной инфраструктуры в Иркутской области в 2025 году выделят 948 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев на встрече с министром спорта России Михаилом Дегтяревым.
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