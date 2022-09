Фанат выкладывает концепт-арты Half-Life 2: Episode 3, утекают геймплейные отрывки Call of Duty: Modern Warfare II, Tencent и Sony покупают акции FromSoftware, NetEase приобретает студию Quantic Dream, появляются первые обзоры The Last of Us Part I, Horizon Forbidden West получает сильно запоздавший патч.