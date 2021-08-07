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Обыкновенный фашизм: прибалтам можно то, что немцам категорически непозволительно

Обыкновенный фашизм: прибалтам можно то, что немцам категорически непозволительно

Литовские пограничники, стреляющие в мигрантов. Что-то это очень напоминает. Исторические аналоги приходят на ум, вполне определённые: прибалтийские коллаборанты Второй мировой войны, уничтожавшие евреев с большей охотой и рвением, чем сами немцы Как-то даже удивительно — литовцы сегодня на публику гордятся своей принадлежностью к большой европейской семье, в которой принято быть толерантными, политкорректными, внимательными к меньшинствам и угнетённым, где принята инклюзивность и всяческая прочая борьба за всё разумное, доброе и вечное.

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Nikolay Stepanov
Всё к этому и шло.
Николай Кержаков
Наш стойкий ЛОГИК Анна Шафран понятно для всех называет ВСЕ Вещи их ПРАВИЛЬНЫМИ Именами. (Н. Дальний )
Александр Виноградов
Ну что же, грязная чухня выбрала сама свой путь.
Владимир Домнин
"Как они оказались в Белоруссии?" И где ответ? Если легально, то почему Лукашенко переправляет нелегально в Литву?
Михаил Колосов
Почему переправляет?Лукашенко просто закрывает глаза.
Владимир Домнин
Тоже от армии косили? Иначе бы знали ответ на свой вопрос. И мне, плз, про глобус. Как попали в Белоруссию?
Nikolia Vovchenko
Интересно,а на что он"глаза закрывает"...На то как"некоторым образом"в Беларуссии "появляются мигранты"или на то куда потом мигранты"деваются"...
Максим Буров
Не ищите правду. Она нашлась. Брюссельский обком, которому пожаловались литовцы, дал команду "хальт!" Ираку. С сегодняшнего дня авиаперевозки Багдад-Минск прекратились.
Владимир Домнин
Спасибо. Проблему отпустил.
Andrey Korolkevic
Проебалты как дефективные дети при дурной мамаше...
Vasily Golov
Не может приглашающая стороне стрелять в гостей.В США BLM в Прибалтике WAFCC.
Владимир Домнин
Конечно, в гостей стрелять нельзя, а в нарушителей границы - можно в установленных законом случаях.
Борис Осипов
Проебалты однако...

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