Экс‑премьер Украины: Зеленский отправится в Москву на переговоры только по указу США

РИАМО - 30 окт. Бывший премьер Украины Николай Азаров отметил, что президент страны Владимир Зеленский приедет на мирные переговоры в российскую столицу, когда Вашингтон примет подобное решение, сообщает газета «Известия».
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