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Всё о женщинах

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Назван цветок-«пылесос», который очистит воздух в квартире

Назван цветок-«пылесос», который очистит воздух в квартире

Знакомый многим комнатный цветок оказался отличным природным очистителем воздуха в помещении. Речь идет о неприхотливом хлорофитуме — его часто можно встретить и в домах, и в учебных заведениях, и в офисах.

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