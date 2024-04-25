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«Яндекс» обновил нейросеть YandexART. Она стала лучше понимать запросы

«Яндекс» обновил нейросеть YandexART. Она стала лучше понимать запросы

Компания «Яндекс» представила диффузионную нейросеть YandexART 1.3, которая с обновлением перешла на новую технологию генерации — латентную диффузиюКак сообщает пресс-служба «Яндекса», датасет для обучения YandexART был увеличен в 2,5 раза — благодаря этому модель точнее обрабатывает текстовые запросы и создает более реалистичные изображения в разных форматах.

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