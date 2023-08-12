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Переход хавбека «Лидса» и США Адамса в «Челси» сорвался. Сделка оценивалась в 20 млн фунтов

Переход хавбека «Лидса» и США Адамса в «Челси» сорвался. Сделка оценивалась в 20 млн фунтов

Трансфер 24-летнего игрока сборной США в лондонский клуб сорвался, переговоры прерваны. Переход Адамса в «Челси» оценивался в 20 млн фунтов.

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