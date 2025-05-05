Во второй тур президентских выборов в Румынии прошли Симион и Дан

В Румынии по итогам состоявшегося в воскресенье первого тура президентских выборов во второй тур выходят лидер консервативной партии «Альянса за единство румын» (AUR) Джордже Симион и действующий мэр Бухареста, центрист Никушор Дан.
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