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При губернаторе Дронове более 100 тысяч новгородцев стали здоровее

При губернаторе Дронове более 100 тысяч новгородцев стали здоровее

При губернаторе Александре Дронове 100 тыс. жителей Новгородской области прошли диспансеризацию. В регионе активно развивается система здравоохранения.

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