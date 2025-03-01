Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 981 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Свое личное имущество губащлеп им передай!Вице-канцлер ФРГ:...
  • Eduard
    Заметьте "защитники климата" требуют продолжения войны!Вице-канцлер ФРГ:...
  • Eduard
    Как больные с этой якобы "помощью" носятся.Заливать костер бензином это "помощь"?Вице-канцлер ФРГ:...

Маск призвал узнать, куда пропали сотни миллиардов долларов, направленных Украине

Маск призвал узнать, куда пропали сотни миллиардов долларов, направленных Украине

Американский бизнесмен, глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск после скандального срыва переговоров между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что настало время узнать, что в действительности случилось с "сотнями миллиардов долларов" американской помощи, которые были отправлены Киеву.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх