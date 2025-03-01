Маск призвал узнать, куда пропали сотни миллиардов долларов, направленных Украине

Американский бизнесмен, глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск после скандального срыва переговоров между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что настало время узнать, что в действительности случилось с "сотнями миллиардов долларов" американской помощи, которые были отправлены Киеву.