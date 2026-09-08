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THORChain защитил свопы от «сэндвич-атак» с помощью очереди сделок

THORChain защитил свопы от «сэндвич-атак» с помощью очереди сделок

Разработчики THORChain объяснили, каким образом механизм Advanced Swap Queue снижает риск так называемых «сэндвич-атак», распространенных в DeFi.

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