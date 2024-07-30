В ГД предложили ужесточить наказание в УК и КоАП за отравление детей в лагерях

В ГД предлагают ужесточить наказание в УК и КоАП за отравление детей в лагерях. Такой пакет законопроектов 30 июля будет внесен в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия – За правду» во главе с Сергеем Мироновым.
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