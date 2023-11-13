Политобозреватель о депутатах: «Зря нас поставили перед выбором между Пугачевой и Шаманом»

Неделю не утихали споры после приезда в Россию Аллы Пугачевой. Обсуждалось многое: что она делала в стране, как у нее дела, будет ли она выступать на новогодних корпоративах, даже – должна ли она извиниться за то, что уехала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии