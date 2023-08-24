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Маунт пропустит 4-6 недель из-за травмы. Хавбек «МЮ» не сыграет с «Арсеналом»

Маунт пропустит 4-6 недель из-за травмы. Хавбек «МЮ» не сыграет с «Арсеналом»

По данным The Telegraph, хавбек «Манчестер Юнайтед» выбыл на срок от 4 до 6 недель. Маунт получил травму в игре 2‑го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2).

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