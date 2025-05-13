Депутат Гусев предложил изменить дизайн купюры с учетом новых регионов РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев от фракции "Справедливая Россия — За правду" направил официальное обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением изменить дизайн банкноты номиналом 100 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии