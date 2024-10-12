Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота

Глава оборонного ведомства заслушал доклады командования гарнизона о состоянии существующих фондов и перспективах развития городка и дал ряд поручений по подготовке комплексного плана благоустройства гарнизона.
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