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Закон, порядок, государство

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота

Глава оборонного ведомства заслушал доклады командования гарнизона о состоянии существующих фондов и перспективах развития городка и дал ряд поручений по подготовке комплексного плана благоустройства гарнизона.

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