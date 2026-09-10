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Персеполь: как выглядит столица империи Ахеменидов сегодня

Персеполь: как выглядит столица империи Ахеменидов сегодня

Персеполь — это остатки древней столицы Персии, расположенные на территории современного Ирана. Город стал главным центром империи Ахеменидов в 520 году до нашей эры и оставался им более двух столетий.

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