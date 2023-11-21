День памяти Матронушки Московской в 2023 году отпразднуют 22 ноября: традиции и молитва святой Ирэн ОрлонскаяПравославные христиане России в эту среду, 22 ноября 2023 года, чтут память Матроны Московской.
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