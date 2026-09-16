Польша: Власти возобновили полеты в аэропорту Люблин (LUZ/EPLB) в Люблинском воеводстве и аэропорту Жешув-Ясёнка (RZE/EPRZ) в Подкарпатском воеводстве с утра после временной приостановки, вызванной операциями польской военной авиации в ответ на российские удары по украинским территориям.