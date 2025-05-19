❕Бездомных крымчан принимают в отделении социальной адаптации в Симферополе Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут обратиться в отделение Центра социального обслуживания в столице Крыма.
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❕Бездомных крымчан принимают в отделении социальной адаптации в Симферополе Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут обратиться в отделение Центра социального обслуживания в столице Крыма.