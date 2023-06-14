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«СП»: Для десантной операции ВСУ на Херсонском направлении почти все готово

«СП»: Для десантной операции ВСУ на Херсонском направлении почти все готово

ВСУ готовятся к десантной операции на Херсонском направлении через обмелевший Днепр. С начала недели Киев прекратил сброс воды с плотины ДнепроГЭСа, что может говорить о начале крупного наступления ВСУ в сторону Крыма, пишет «Свободная Пресса».

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