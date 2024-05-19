В МИД Ирана сообщили о выходившем на связь имаме с борта президентского вертолета

Заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари сообщил, что пятничный (джума) имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, который находился на борту совершившего жесткую посадку вертолета президента республики Эбрахима Раиси, дважды выходил на связь и жаловался на плохое самочувствие, сообщает IMNA.