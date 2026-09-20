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Новости Липецка

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В Липецкой области явка на выборах выросла до 46,73%

В Липецкой области явка на выборах выросла до 46,73%

Явка избирателей на выборах в Липецкой области к 15:00 составила 46,73%. За три часа показатель вырос на 4,48 процентного пункта – в 12:00 он составлял 42,25%, а в 10:00 – 40,09%.

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