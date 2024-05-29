Десять чеченцев задержаны во Франции полицией

В нескольких городах Франции прошла крупная полицейская операция. В ходе действий правоохранителей были арестованы 10 чеченцев – источники France 3 утверждают, что один из них связан с громким убийством французского учителя Сэмюэля Пати.
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