19-летний житель Тербунов купил фальшивую справку для прав и лишился телефона

Поддельную медсправку для водительских прав купили в интернете за 8 тысяч рублей.В Тербунском районе вынесен приговор 19-летнему местному жителю, который купил в интернете поддельное медицинское заключение для получения водительского удостоверения.
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