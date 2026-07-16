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Новости Липецка

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19-летний житель Тербунов купил фальшивую справку для прав и лишился телефона

19-летний житель Тербунов купил фальшивую справку для прав и лишился телефона

Поддельную медсправку для водительских прав купили в интернете за 8 тысяч рублей.В Тербунском районе вынесен приговор 19-летнему местному жителю, который купил в интернете поддельное медицинское заключение для получения водительского удостоверения.

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