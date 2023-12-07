Тульские десантники ликвидировали гаубицу ВСУ иностранного производства

Артиллеристы гвардейского Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) ликвидировали расчетами гаубиц "Мста-Б" самоходное орудие (САУ) ВСУ зарубежного производства поблизости от Соледара в Бахмутском районе.
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