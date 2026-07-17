Банк России, скорее всего, сохранит ставку 14,25% на заседании 24 июля

Цикл снижения ключевой ставки Банка России, вероятно, будет приостановлен. По данным опроса аналитиков, проведенного изданием «Ведомости», 14 из 20 экономистов ожидают, что на заседании совета директоров 24 июля регулятор сохранит ставку на текущем уровне 14,25%.