Банк России, скорее всего, сохранит ставку 14,25% на заседании 24 июля

Цикл снижения ключевой ставки Банка России, вероятно, будет приостановлен. По данным опроса аналитиков, проведенного изданием «Ведомости», 14 из 20 экономистов ожидают, что на заседании совета директоров 24 июля регулятор сохранит ставку на текущем уровне 14,25%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии