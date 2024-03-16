Билялетдинов не хочет работать главным тренером «Ак Барса» в следующем сезоне («Матч ТВ»)

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к ситуации. В сезоне-2022/23 Билялетдинов вернулся в «Ак Барс» по ходу регулярного чемпионата и вывел команду в финал Кубка Гагарина-2023.