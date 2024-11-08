Жесткий Центробанк: как одолеть инфляцию

В четверг в Государственной думе не было пленарного заседания. Вместо него руководители комитетов, связанных с экономикой, открытым текстом обсуждали политику Центрального банка с его председателем Эльвирой Сахипзадовной Набиуллиной.
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