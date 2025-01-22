Братское ГЭМ стало лидером рейтинга хозяйствующих субъектов Приангарья

ООО «Братское монтажне управление «Гидроэлектромонтаж» вновь подтвердило статус лидера строительного комплекса Иркутской области, заняв первое место в ежегодном Рейтинге хозяйствующих субъектов региона по итогам 2023 года, что стало четвёртой подряд победой предприятия, сообщает пресс-служба мэрии города.
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