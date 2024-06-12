Премьер Армении Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России

Руководитель правительства Армении Никол Пашинян поздравил президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина с Днем России, выразил надежду, что сотрудничество между Ереваном и Москвой будет развиваться.
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