Азиатский рывок: в РФ удвоился спрос на японских и китайских авторов

Продажи зарубежной азиатской литературы выросли среди клиентов маркетплейсов на 100% в 2023 года. На специализированных онлайн-площадках китайских авторов покупают на 16% чаще, чем в 2021 году, как и корейских, но наиболее популярны — японцы.