Референдум в Швейцарии: что должны решить жители этой страны

Организация «За Швейцарию» уже собрала более 100 000 подписей, необходимых для организации референдума, направленного на лучшее закрепление нейтралитета Швейцарии в Конституции, заявил в среду один из лидеров этой организации Вальтер Вобманн.
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