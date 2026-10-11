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Андреева пролетела над Пекином: кто же остановил российскую ракетку?

Пекин, 11 октября — Российская теннисистка Мирра Андреева, пятая ракетка мира, не смогла стать обладательницей главного трофея престижного турнира WTA 1000 в Пекине.

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