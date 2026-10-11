Андреева пролетела над Пекином: кто же остановил российскую ракетку?

Пекин, 11 октября — Российская теннисистка Мирра Андреева, пятая ракетка мира, не смогла стать обладательницей главного трофея престижного турнира WTA 1000 в Пекине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ТВ Звонки Путина Сту...
- Путин обсудит меж...
- ВА Заявление Евроком...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым