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Царьград

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Пермячка выплатила 250 тысяч штрафа за хищение при соцконтракте

Пермячка выплатила 250 тысяч штрафа за хищение при соцконтракте

Жительница Перми, получившая по соцконтракту более 263 тысяч рублей на косметический бизнес со скрытым доходом семьи, выплатила назначенный судом штраф в 250 тысяч рублей после ареста счетов и запрета на регистрационные действия с квартирой.

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